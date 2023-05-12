Binali Yıldırım: Bunlar Millet İttifakı değil menfaat ittifakı Seçim çalışmaları için İzmir'de partisinin programına katılan Binali Yıldırım, bu seçimde terör örgütleriyle birlikte olanlara halkın gereken dersi vereceğini söyledi.

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ödemiş İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programa katıldı.

Yıldırım, emperyalist ülkeler, onların maşası bölücü PKK terör örgütü ile FETÖ'nün Türkiye'nin demokrasisi, özgürlüğü ve evlatların aydınlık geleceğine karşı tam bir işbirliği içerisinde olduğunu belirtti.

"Durmak yok, yola devam"

Yıldırım, 14 Mayıs'ın Türkiye Yüzyılı'nın şahlanışının başlangıcı olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

Birinci vazifemiz Türk istiklalini ve geleceğini teminat altına almaktır. Vatanımızı, memleketimizi korumak görevimizdir. 'Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip olursan bu memleket batmayacaktır' diyor Mehmet Akif Ersoy. İstiklal Savaşı ruhunu bu topraklarda yeşerten, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le beraber burada bağımsızlık meşalesini bütün Anadolu'ya yayan iktisat kongreleriyle İzmir'den bütün dünyaya seslenen Atatürk'ün torunlarının olduğu bu topraklara terörün ayağı değer mi? Buraya terör yaklaşabilir mi? Buna izin verir misiniz? Elbette vermezsiniz. O halde ne diyoruz? Durmak yok, yola devam. Bu hainlere karşı, bu hainleri destekleyenlere karşı birinci görevimiz pazar günü bunları sandığa gömmek.

Sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmenin yeterli olmadığına dikkati çeken Yıldırım, Meclis'te de güçlü olmak gerektiğini aktardı.

"Menfaat ittifakı diyorum"

Millet İttifakı'nda millete hizmet diye bir anlayışın olmadığını savunan Yıldırım, şöyle devam etti: