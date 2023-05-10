Binali Yıldırım işçilerle buluştu: Kazanımlarımıza sahip çıkmamız lazım Ankara’da bir enerji fabrikasında işçilerle öğle yemeği yiyen Binali Yıldırım, seçimler için destek istedi. Yıldırım, “Cumhurbaşkanını seçer, milletvekillerini az seçersek cumhurbaşkanının adamları az, işleri zor olur" dedi.

İHA

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ankara’da bir fabrikada işçilerle buluşup öğle yemeği yedi.

Yıldırım’a, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan da eşlik etti.

"Satılan her üründe sizin iziniz var"

Binali Yıldırım, yemekten sonra yaptığı açıklamada, “Alın terini akıl terine katarak ailenizi mutlu eden hem de ülkemize katma değer sağlayan siz değerli çalışan kardeşlerimizle buluşmaktan çok mutluyum. Bu gibi fabrikaların olması bizim en büyük gururumuz. Astor dediğimiz fabrika sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da kendi alanında en büyük fabrikası. Böyle bir kabiliyete sahip olmak çok güzel bir şey. Urfalı bir kardeşimiz memlekette işini yaparken elektrik kesilmelerine canı sıkılıyor ve ‘Bu elektrikler neden sık sık kesiliyor. Bunun bir çaresi vardır illaki’ diyor. Daha sonrasında bu işleri yapan fabrikayı satın alıyor. Türk insanının girişim kabiliyetini gösteren bir olaydır bu. Satın almakla kalmıyor, fabrikayı büyütüyor ve 90’dan fazla ülkeye ve 6 kıtaya ihracat yapıyor. Satılan her üründe sizin iziniz var. Bu çok değerlidir.” dedi.

"Bölünürsek parçalanırız, bir olursak dimdik ayakta kalırız"

Yıldırım, seçime çok az bir zaman kaldığını belirterek, “Yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız oy kullanacağız.” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, seçim gününde önümüzde iki sandık olduğunu, bir cumhurbaşkanı için, bir de milletvekilleri için oy kullanılacağını belirterek şunları kaydetti: