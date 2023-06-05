Binali Yıldırım: İstanbul Havalimanı, dünyanın en büyüğü olacak

DHA

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin 79. Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi başladı.

Zirveye, birliğe üye 300'den fazla hava yolu şirketinden sektörün en üst düzey liderleri ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım katıldı.

Burada bir konuşma yapan Yıldırım, şunları söyledi:

Havacılık sektörü doğrudan ve dolaylı olarak Türkiye ekonomisine 1 milyon istihdam sağlamaktadır. Havacılık sektörünün yıllık gelirine baktığımız zaman yaklaşık olarak 950 milyar Türk Lirasına tekabül eder. Daha önce de söylediğim gibi bu yıllık büyümeyi temsil ediyor. Son 20 yıl içerisinde kapasite arttı. Ekonomi de arttı ve yüzde 5 katı daha fazla arttığını görebiliyoruz. Bu inanılmaz bir gelişme. Bu gerçekten çok organize olmuş havacılık sistemiyle mümkün oldu. Yine sektörün liberalleşmesiyle gerçekleşmesiyle mümkün oldu. Bu bağlamda da havaalanlarını hazırladık. Bununla beraber 27 tane yeni havaalanı ve var olan havaalanlarıyla beraber 57 tane havaalanına ulaştık bütün ülkede. Yeni İstanbul Havalimanı, önem arz ediyor. Dünyanın en büyüklerinden bir tanesi. Son aşamasına ulaşmadı hala. İki aşama daha var. Onların da tamamlanmasının ardından dünyanın en büyük havalimanı olacak.