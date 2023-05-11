Binali Yıldırım Konya'da konuştu: Milletin daha konforlu daha rahat yaşaması için gece gündüz çalıştık AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşları olarak kendilerinin de gece gündüz demeden milletin daha konforlu daha rahat yaşaması için çalıştıklarını söyledi.

İHA

Tüm Türkiye'nin beklediği tarihe, son 3 gün kaldı.

Milyonlarca vatandaşın oy kullanacağı seçim gününde hazırlıklar tamamlanıyor.

Bir diğer yandan adayların seçim çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.

Beyşehir’de esnaf ziyareti yaptıktan sonra partisinin ilçe teşkilatını ziyaret eden Yıldırım, daha sonra AK Parti İlçe Teşkilatı önündeki miting alanında kürsüye gelerek yaptığı konuşmasında Millet İttifakı'nı eleştirdi.

"Gece gündüz demeden çalıştık, elhamdülillah. Çekemiyorlar"

Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşları olarak kendilerinin de gece gündüz demeden milletin daha konforlu daha rahat yaşaması için çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Daha rahat yaşamanız için terörden arınmış bir ülke için gece demeden gündüz demeden çalıştık, elhamdülillah. Bugünlere geldik. Çekemiyorlar, çekemiyorlar. Türkiye’nin hızlı tren yapmasını çekemiyorlar. Türkiye’nin uçak yapmasını çekemiyorlar. Türkiye’nin tank yapmasını çekemiyorlar.



Türkiye’nin en büyük savaş gemilerinden birini yapmasını istemiyorlar. Türkiye’nin, otomobil yapmasını istemiyorlar. Onun için Beyşehirliler tekrar Türkiye’yi eski karanlık günlere döndürmek için işbirliğine giriyorlar ama Beyşehirli buna fırsat verir mi? Vermez. Çünkü; can güvenliği, insan hayatı kutsaldır. İnsanımızı yaşatıp ne diyor Osmanlı, 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın.

Bu anlayışla çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım, bu anlayışla dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldiklerini sözlerine ekledi.