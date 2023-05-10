Binali Yıldırım Muğla'da konuştu: Bu millet kime oy vereceğini iyi bilir AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bu millet kime oy vereceğini, kime yetki vereceğini, kimin hizmet edeceğini iyi bilir. 20 yıldır da bunu en iyi şekilde yapıyor" dedi.

DHA

Tüm Türkiye'nin beklediği tarihe sayılı günler kaldı.

Milyonlarca vatandaşın oy kullanacağı seçim gününde hazırlıklar tamamlanıyor.

Bir diğer yandan adayların seçim çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Muğla'nın Dalaman ve Fethiye ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.

Binali Yıldırım,

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçime ABD ve Avrupa'nın karıştığını ileri süren Yıldırım, şu ifadeleri kulllandı:

Bu seçime bölücü terör örgütü karıştı. Bu seçime FETÖ karıştı. Diyoruz ki, bu seçim işgalciler ile Türkiye'nin geleceği için çalışanlar arasında bir seçimdir. Biz bunu söylediğimiz zaman Millet İttifakı ortakları 'Biz işgalci miyiz?' diyorlar. Eğer sizin adayınıza dağdakiler destek veriyorsa, PKK bölücü terör örgütü destek veriyorsa, FETÖ destek veriyorsa, işgalcisiniz.



Terör örgütünün arkasındaki işgalciler, onlar Birinci Dünya Savaşı'nda bu toprakları işgal eden ülkelerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlarıyla beraber, büyük bir mücadele sonucu bu işgalin kökünü kazıdı. 100 yıl aradan sonra tekrar yarım kalan hesaplarını görmeye çalışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin ay yıldızlı bayrağını, daha yukarılara dikme zamanıdır.

"Masanın arkasında emperyalist güçler var"

"Kökünü kazıdığımız PKK terör örgütünü, FETÖ örgütünü tekrar geriye tekrar hortlatmaya çalışanlara gün gösterme günüdür" diyen Yıldırım, "Masanın arkasında emperyalist güçler var. Ben Millet İttifakı'na menfaat ittifakı diyorum. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları gece- gündüz milletin dertleriyle dertlenip, Muğla'nın yollarını yaparken, havayolunu, halkın yolunu yaparken, yat limanlarıyla, tarım tesisleriyle, hastaneleriyle, turizmiyle şehrimize kazandırırken bunlar ne yapıyor. Daha seçim olmadan paylaşmaya başladılar. Sana bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, sana da bir tane, sana da bir tane, sana da bir tane paylaştırıyorlar. Baktılar yetmedi, İstanbul ile Ankara'nın belediye başkanını da ortak yaptılar" dedi.

"Bu millet kime oy vereceğini iyi bilir"

Muğla'da yapılan hizmetleri de anlatan AK Parti'li Yıldırım, "Bu millet kime oy vereceğini, kime yetki vereceğini, kimin hizmet edeceğini iyi bilir. 20 yıldır da bunu en iyi şekilde yapıyor. Muğla'da 2002 yılında sadece 90 kilometre bölünmüş yol vardı. Bugün 457 kilometre var, 5 kat artmış. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'yi birleştirdik. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. AK Parti farkı bu" dedi.