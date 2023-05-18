Binali Yıldırım: Onlar Atatürkçülüğün lafını biz ise icraatını yapıyoruz AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, gerçek Atatürkçülüğün icraata dayalı olduğunu belirterek, "CHP, Atatürkçülüğün lafını yapıyor biz ise icraatını. Atatürk'ün koyduğu vizyonu, hedefleri, ülkenin değerleri haline dönüştürdük." dedi.

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Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan seçimin üzerinden 4 gün geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 49.5'lik oy oranıyla ilk turda aldığı net galibiyet, 2. turda da belirleyici olacak.

CHP'de ise parti içi karışıklık ve seçmen eleştirileri sürüyor. CHP'ye yapılan en büyük eleştirilerden biri de Atatürkçülük hizasından sapma noktasına gelmeleri.

"CHP, Atatürkçülüğün lafını yapıyor, biz ise icraatını"

CNN Türk ekranlarında bu konuya değinen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Artık CHP gerçek bir Atatürkçü değil ama biz yani AK Parti, Atatürkçüyüz mü diyorsunuz?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"CHP, Atatürkçülüğün lafını yapıyor, biz ise icraatını. Atatürk'ün koyduğu vizyonu, hedefleri, ülkenin değerleri haline dönüştürdük. Ben Atatürkçülük yarışı yapacak değilim, o milletin bileceği iş. Ona millet karar verir."

"Dışa bağımlılığını yüzde 20 seviyelerine düşürmüşsen, bu bir yerliliktir, milliliktir, Atatürkçülüktür"

Yıldırım ayrıca şu cümleleri kurdu: