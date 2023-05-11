Binali Yıldırım: Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmak suça ortak olmaktır

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Seçime az bir süre kala Ensonhaber Gündem Özel programının konuğu AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım oldu.

Youtube kanalına canlı olarak bağlanan Yıldırım, İlker Koç ve Sevda Türküsev'in sorularını yanıtladı.

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal kılıçdaroğlu'nun HDP'ye verdiği sözlerin başında gelen Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına tepki gösteren Yıldırım, şunları söyledi:

Şunu herkesin bilmesi gerekir, bizim evlatlarımız 90'ları yaşamadı 80'leri yaşamadı. Anarşinin ve terörün kol gezdiği günleri yaşamadı. İyiki AK Parti geldi, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan kararlılıkla bunların üzerine gitti. Ve bugün bunları gündemimizden düşürdük. Bugünleri tekrardan geri getirmeye çalışan bir akıl var. Türkiye terörle uğraşmayıp enerjisini teröre vermezse savunma sanayiinde lider ülke konumuna gelir. Bu da maalesef bazı gelişmiş ülkeleri rahatsız ediyor.



Gençlerin şunu iyi bilmesi lazım, 6-8 Ekim olayları maalesef bölgede büyük bir yıkıma sebep oldu. Yasin Börü'ler gibi masum gençlerimizi katletmişlerdir. Bugün o şirinlik yapanların, gelince Selahattin Demirtaş'ı çıkaracağım diyenlerin bu suça ortak olduğunu paylaşmak istiyorum. Tabii ki Türkiye bir hukuk devletidir. Ama Selahattin Demirtaş 6-8 Ekim olaylarının doğrudan sorumlusudur. Kimse şirinlik yapmaya kalkmasın. Türkiye bir hukuk devletidir herkes yaptığının karşılığını vermek zorunda.