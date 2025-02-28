Binali Yıldırım: Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir

AA

Türkiye tarihi bir süreç yaşıyor.

40 yıldır süren PKK teröründen kurtulmaya en çok yaklaşılan günleri yaşıyoruz.

Bu kapsamda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın beklenen örgütü lağvetme ve silah bırakma çağrısı geldi.

Konu gündemdeyken vatandaşlık tanımı ve anayasa gibi konular da tartışmaya açıldı.

Hukuki Araştırmalar Derneğinin (HUDER) hazırladığı, Yeni Anayasa Buluşmaları programına katılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar geldi.

"VATANDAŞLIK TANIMI GÖZDEN GEÇİRİLEBİLİR"

Yıldırım, terör örgütlerine destek verenlerin "ana dil" konusunu ileri sürdüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Devletimizin adı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Anayasa'daki vatandaşlık tanımında 'Bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk'tür' diyor. Bununla ilgili 'Türklerden başkasına yaşama hakkı yok.' diyorlar.

Öyle bir şey yok, bu bir millet tanımıdır ve bu milletin unsurları var. Bin yıldır biz bu topraklarda Kürtler, Türkler, Süryani, Abaza'sı ve Çerkez'i var. Vatandaşlık tanımı yeni anayasada elbette ki gözden geçirilebilir.

Bir etnik kimliği tanımlamak, öne çıkarmak değil de vatandaşlığı, etnik kimliğinin kim olduğuna bakmaksızın vatandaşlığı önceleyen bir güncelleme yapılabilir. Bu bazı etnik grupların kendilerini ihmal edilmiş düşüncesinden kurtarabilir."