Haber Merkezi

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Aile Yılı tanıtım programı kapsamında evlilik ve çocuk yardımlarıyla ilgili önemli düzenlemeleri açıkladı.

Nüfus artışını teşvik etmeyi amaçlayan bu programla, ülke genelinde doğum yardımları artırıldı.

Program kapsamında; ilk çocuk için tek seferde 5 bin lira yardım yapılırken, ikinci çocuk için her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonrakiler için de aylık 5 bin lira ödeme yapılacak.

Bu yardımlar ise çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edecek.

İLGİLİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan ailelere verilecek çocuk desteklerini açıkladı

Konuyla ilgili Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'dan da açıklamalar geldi.

Pendik'te geçtiğimiz gün yaptırılan Tunalar Kızılay Anaokulu'nun açılış töreninde konuşan Yıldırım, Türkiye'deki nüfus krizine dikkat çekti.

Ödenecek olan yardım paralarının sembolik ve işin teferruatı olduğunu belirten Yıldırım, şu ifadeleri kullandı;

"3 ÇOCUK TAVSİYESİ BEYHUDE BİR LAF DEĞİL"