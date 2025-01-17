Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Aile Yılı tanıtım programı kapsamında evlilik ve çocuk yardımlarıyla ilgili önemli düzenlemeleri açıkladı.
Nüfus artışını teşvik etmeyi amaçlayan bu programla, ülke genelinde doğum yardımları artırıldı.
Program kapsamında; ilk çocuk için tek seferde 5 bin lira yardım yapılırken, ikinci çocuk için her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonrakiler için de aylık 5 bin lira ödeme yapılacak.
Bu yardımlar ise çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edecek.
Konuyla ilgili Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'dan da açıklamalar geldi.
Pendik'te geçtiğimiz gün yaptırılan Tunalar Kızılay Anaokulu'nun açılış töreninde konuşan Yıldırım, Türkiye'deki nüfus krizine dikkat çekti.
Ödenecek olan yardım paralarının sembolik ve işin teferruatı olduğunu belirten Yıldırım, şu ifadeleri kullandı;
"3 ÇOCUK TAVSİYESİ BEYHUDE BİR LAF DEĞİL"
Ne yazık ki ülke olarak artık nüfusumuz artmıyor, bu geleceğimiz için büyük bir risktir. Nüfus çok önemli. Cumhurbaşkanı'mızın 3 çocuk' tavsiyesi beyhude bir laf değil, bunun arkasında ülkemizin geleceğine yönelik endişelerimiz var.
Bu yıl Aile Yılı, Cumhurbaşkanı'mız müjdeler de verdi, para işin teferruatı, bu sembolik olabilir ama o çocuklarımızın Türkiye Yüzyılı'na yapacağı katkı bunların çok ötesindedir. Eğitime yapılan yatırım toprağa yapılan yatırım gibi değil, nesiller boyu devam eder.
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