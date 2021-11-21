Ülke ekonomisi ile ilgili konuşan Binali Yıldırım, Türkiye ile ABD enflasyonunu karşılaştırdı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bakır Evi Başöğretmen Salonu'nda partisinin il başkanlığınca düzenlenen "Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı"na katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Binali Yıldırım, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AMERİKA ENFLASYON DİYE BİR ŞEY BİLMİYORDU"

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı sarstığını vurgulayan Yıldırım, Türkiye ile ABD'nin enflasyon oranlarına değindi.

Pandeminin getirdiği belirsizliğin bütün dünyayı kasıp kavurduğunu söyleyen Yıldırım, "Bu yaşadığımız hayat pahalılığı, yaşadığımız bu ekonomideki dalgalanmalara mazeret olarak söylemiyorum. Bu bir gerçek, bu bir durum tespiti. Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon denen bir şey bilmiyordu.

Binali Yıldırım'dan enflasyon değerlendirmesi



"ONLAR 7 KAT ARTIRDI, BİZ 2 KAT"

Bugün Amerika’da enflasyon sıfırdan yüzde 7’ye çıkmış. Bu ne demek 7 kat artış. Bizde 10’lardan 20’ye çıkmış yani iki kat artış. İyi mi değil. Belirsizliği yönetemezsiniz. Hiçbir ülke belirsizliği yönetemez. Kriz yönetilir belirsizlik yönetilemez. Hepimizin umudu bu belanın bir an önce defolmasıdır." ifadelerine yer verdi.