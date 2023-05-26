Binali Yıldırım'dan Kemal Kılıçdaroğlu’na milliyetçilik eleştirisi: Vitesten attı AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım "Artık Kemal Bey vitesten attı. 70’li yıllarda dolmuşçu vitesi vardı, yokuş aşağı oldu mu vitesten atardı. Bu da vitesten attı. Nerede duracak bilmiyorum" dedi.

İHA

Seçim için partili isimler sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Programlarına 28 Mayıs için destek isteyen Yıldırım, seçmenlere önemli mesajlar veriyor.

Yıldırım, bugün de Esenyurt AK Parti İlçe Başkanlığı'nda parti temsilcileri ile bir araya geldi.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi kesimden oy almak için yaptığı açıklamalara değindi.

"14 Mayıs seçiminden önce bir başka Kemal Kılıçdaroğlu vardı. 14 Mayıs’tan sonra baştan sona tamamen başka bir Kemal Kılıçdaroğlu oldu" diyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

14 Mayıs'tan önce hatırlayın, PKK, FETÖ ve bütün emperyalist ülkeler, bu terör örgütlerinin arkasındaki ağa babaları, tutuşarak sabah akşam Kılıçdaroğlu seçilsin diye kampanya yaptılar. Beraber kampanya yaptılar. Tayyip Erdoğan mutlaka gitmeli, çünkü bizim Orta Doğu'daki planlarımızı, hesaplarımızı engelliyor, altüst ediyor.



Fakat 14 Mayıs’ta seçim olunca bu sefer de o ülkeler ya biz Tayyip Erdoğan'a haksızlık ettik. Diktatör dedik, hiç diktatör ikinci tura kalır mı? O halde demek ki diktatör değilmiş, diktatör olsaydı birinci turda istediği oranda yazar, sonucu açıklardı. Biz bu adama haksızlık etmişiz diye günah çıkardılar. Değil mi? Şimdi ama yine de yapacaklarını yapmaya devam ediyorlar. Yine desteklemeye devam ediyorlar.

"Kemal bey vitesten attı, nerede duracak bilmiyorum"