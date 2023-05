İHA

Seçim için partili isimler sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Programlarına 28 Mayıs için destek isteyen Yıldırım, seçmenlere önemli mesajlar veriyor.

Yıldırım, bugün de Esenyurt AK Parti İlçe Başkanlığı'nda parti temsilcileri ile bir araya geldi.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi kesimden oy almak için yaptığı açıklamalara değindi.

"14 Mayıs seçiminden önce bir başka Kemal Kılıçdaroğlu vardı. 14 Mayıs’tan sonra baştan sona tamamen başka bir Kemal Kılıçdaroğlu oldu" diyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Kemal Bey de baktı ki bunlarla, dağ ile FETÖ ile onunla, bununla bu iş olmuyor, bu sefer tornistan yaptı, milliyetçi, ülkücü söylemlere başladı. Ya bu milliyetçilik, mevsimlik bir iş değil dedim. Bu milliyetçilik ruhunda olacak. Öyle çevir, planla, bugün bu yarın böyle.



Değerli kardeşlerim, U dönüşü yapan hiçbir yere gidemez. Olduğu yerde döner. Bir sağa döner, bir sola döner. Bir sağa döner, bir sola döner. Yerinden bir tarafa gidemez. Onun için son zamanlarda artık Kemal Bey vitesten attı. 70’li yıllarda dolmuşçu vitesi vardı, yokuş aşağı oldu mu vitesten atardı. Bu da vitesten attı. Nerede duracak bilmiyorum.



Her gün, her gün bir şey açıklıyor. Her gün bir vaatte bulunuyor. Bulunsun ama bunların sözü denize yazılan yazı gibidir. Ama bizim sözümüz senettir. Söz veririz yaparız, yapmayacağımızın da sözünü vermeyiz. 20 yıldır böyle geliyor ve Türkiye'nin dağ gibi sorunlarını daimi eserlere dönüştürerek bu günlere geldik.