Binali Yıldırım'dan Millet İttifakı'na: 12'ye kadar giderler ama zamanları yok Seçim öncesi sahadaki çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı'nı desteklemesine, "Ne ilkeleri var ne hedefleri var, ne doğruları var." şeklinde yorum yaptı.

AA

Seçim için partili isimler sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da vatandaşlarla bir araya gelerek 28 Mayıs için destek istiyor.

Bugün de İstanbul'un Beykoz ilçesinde Cumhur İttifakı bünyesindeki partilerin yöneticileriyle bir araya gelen Yıldırım, İttifak'ın güçlenerek yoluna devam ettiğini söyledi.

"Seçimi alabilmek uğruna yapmadıkları iş yok"

Cumhur İttifakı'nın ilkelerinden hiçbir zaman taviz vermeyeceğini, seçimdeki rakipleri Millet İttifakı'nın ise ilkeler değil çıkarlar doğrultusunda bir araya geldiğini ifade eden Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

İsimleri Millet İttifakı olsa da ben onlara 'menfaat ittifakı' demeyi uygun görüyorum. Sebebi ne? Sebebi çok açık. Seçimi alabilmek uğruna yapmadıkları iş yok. Atmadıkları takla yok. Daha önündeki işi yapmayan belediye başkanlarına cumhurbaşkanı yardımcılığı ikram ettiler. Her bir parti başkanına birer cumhurbaşkanlığı, birer bakanlık. Daha sonra 'Geri kalan bakanlıkları nasıl paylaşacağız' diye tartışmaya başladılar.

"12'ye kadar gider ama zamanları yok"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılan mutabakata da değinen Yıldırım, şöyle devam etti:

Ne ilkeleri var ne hedefleri var, ne doğruları var. Bugün söylediklerini yarın yalanlıyorlar. Yani işleri güçleri yalan dolan. Altıyla başladılar, yediyi gizlediler. Şimdi yediyi de açık ettiler. Yetmedi, bugün birini daha aldılar. Burada da durmayacaklar. Münhal kadro var, 12'ye kadar gider ama zamanları yok. Şurada üç günlük ömürleri var. Ne yaparsa yapsınlar niyet hayır, akıbet hayır.

"Kimin malını kime veriyorsunuz?"

Yıldırım: