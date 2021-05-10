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    Binance para çekmeyi geçici olarak durdurdu

    Binance para çekmeyi geçici olarak durdurdu

    Kripto para borsası Binance, para çekimlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve ekiplerin konu üzerinde çalıştığını açıkladı.
    • AA
    • 10.05.2021 - 14:49
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 15:25
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    Kripto para borsası Binance para çekmeyi geçici olarak durdurdu.

    Para çekme işleminin durdurulmasının ardından Binance, konu üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

    PARA ÇEKME İŞLEMİ GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI

    Açıklamada "Tüm para çekme işlemleri #Binance'da geçici olarak askıya alınmıştır. Ekibimizin konu üzerinde çalıştığından emin olabilirsiniz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler ve sabrınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

    TEKRAR BAŞLADI

    Öte yandan şirket, bir süre sonra yaptığı ikinci açıklamada para çekme işlemlerinin normale döndüğünü bildirdi.

    Binance'yi kullanan yatırımcılar böylelikle rahat bir nefes almış oldu.

    Binance para çekmeyi geçici olarak durdurdu #1

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