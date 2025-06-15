Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

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Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.

Bir deprem haberi de Bingöl'den geldi.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Genç ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6.99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.