Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

Haber Merkezi
Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.
Bir deprem haberi de Bingöl'den geldi.
4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Genç ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6.99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
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