Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Haber Merkezi

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler bölgedeki şehirlerde büyük yıkıma yol açmış, enkaza dönen binlerce binada 50 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirmişti.

Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşanan depremler de sıklaştı.

Bingöl'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın açıklamasına göre Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 21.15'te 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

Depremin derinliği 7.01 kilometre olarak belirlendi.

Bingöl Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ilk belirlemelere göre bölgede herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun Bingöl. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" ifadesine yer verildi.