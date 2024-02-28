Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı bir köyde çığ düştü.
Dün akşam saatlerinde çığ düşen köyde, evine gittiği öğrenilen bir vatandaşa aile fertleri ulaşamayınca jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.
Ayak izleri tespit edildi
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çığın düştüğü bölgede ayak izleri olduğunu tespit etti.
Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD, Sar Arama Kurtarma, güvenlik korucuları sevk edildi.
Aramalar sabah saatlerine kadar devam etti
Akşam saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, sabahın erken saatlerinde de devam etti.
Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor
Çığ faciasının ardından Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bölgede 30 AFAD, 8 sivil toplum kuruluşu arama kurtarma, 7 Sar Arama Kurtarma, 28 jandarma personeli ve 25 güvenlik korucusunun arama kurtarma çalışması yaptığını belirtti.
Çığ düşen bölgede çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış