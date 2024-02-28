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Bingöl'de çığ felaketi: 1 kişi aranıyor

Bingöl'de çığ felaketi: 1 kişi aranıyor Dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamayan bir vatandaş, ihbar üzerine olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri tarafından çığ düşen bölgede aranıyor.