Bingöl’de göl buz tuttu, doğaseverler üzerinde yürüdü

İHA

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bulunan ve yaz kış su bulunan Azizan Gölü üzerinde, sert kış koşulları nedeni ile yaklaşık 30 santimlik buz tabakası oluştu.

Bölge sakinleri, gölün her yıl kış aylarında donmasının olağan bir durum olduğunu ancak buz tabakasının kalınlığının hava şartlarına göre değişiklik gösterdiğini belirtti.

KARPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Göl çevresinde oluşan kartpostallık manzara, özellikle fotoğraf tutkunları ve doğa gezginleri için eşsiz bir deneyim sunuyor.

Gölün kış manzarası, drone ile çekim yapan amatör fotoğrafçı ve doğasever öğretmen Yusuf Orta tarafından da göz alıcı bir şekilde gözler önüne serildi.

GÖRENLERİ ETKİLEMEYİ BAŞARIYOR

Bu kayıtlar, gölün doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenlere ilham oluyor.

Bingöl’ün önemli doğa harikalarından biri olan Azizan Gölü, kış aylarında sunduğu bu benzersiz manzaralarla ziyaretçilerini etkilemeye devam ediyor.