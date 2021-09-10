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    Bingöl’de, komandolar dualarla Suriye’ye uğurlandı

    Afrin bölgesinde Suriye Görev Gücü içerisinde görev yapacak komandolar için, Bingöl Havalimanı’nda tören düzenlendi. Yakınlarıyla vedalaşan komandolar, dualarla yolcu edildi.
    • AA
    • 10.09.2021 - 11:27
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 11:59
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    Bingöl’de, komandolar dualarla Suriye’ye uğurlandı

    Yurt içinde ve yurt dışındaki başarılı operasyonları ile bölgesel barışa katkı sağlayan Mehmetçik, çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

    Suriye Görev Gücü içerisinde yer alarak, Suriye’de barış ve güvenliğin tesisi, mazlum sivil halkın güven içinde yaşamasının temini için Afrin'de görev yapacak  İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburunda görevli 1 tabur personele Bingöl Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

    DUALARLAR UĞURLANDILAR

    Komandolar kendileri için hazırlanan törenin ardından eşleriyle, çocuklarıyla ve kendilerini uğurlamaya gelen yakınlarıyla vedalaştı.

    Askeri uçaklarla Suriye’ye hareket eden Mehmetçik, dualarla görev yerlerine uğurlandı.

    Bingöl’de, komandolar dualarla Suriye’ye uğurlandı ViDEO

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    Bingöl’de, komandolar dualarla Suriye’ye uğurlandı #2

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    Bingöl’de, komandolar dualarla Suriye’ye uğurlandı #5

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