Bingöl'de toprağa gömülü patlayıcı madde bulundu Bingöl'de terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda toprağa gömülü halde makineli tüfek, patlayıcı madde ve kenevir ele geçirildi.

İHA

Jandarma Özel Harekat timleri Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz operasyonu kapsamında Bingöl'ün Genç ilçesi Yeniyazı köyü kırsalında arama yaptı.

Operasyonda teröristlerce toprağa gömülü 5 kilogram amonyum nitrat patlayıcı, MG-3 makineli tüfeği, 200 kök Hint keneviri ve 100 metre sulama hortumu ele geçirildi.

Patlayıcı madde ve Hint keneviri imha edildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı'nca Jandarma Özel Hareket timlerinin katılımıyla nokta istihbarata dayalı olarak başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz operasyonu çerçevesinde Genç ilçesi Yeniyazı köyü kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde toprağa gömülü vaziyette PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen silah ve malzeme arasında 1 adet MG-3 makineli tüfeği, 5 kilogram amonyum nitrat patlayıcı maddesi, 200 kök kenevir bitkisi, 100 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı maddeler ve kenevir bitkisi imha edilmiştir" denildi.