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    Bingöl'de yaşlı kadın kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

    Yenimahalle durağında otobüs bekleyen yaşlı kadın, beklediği otobüsüne yöneldiği sırada çatıdan kar kütlesi zemine düştü. Yaşlı kadın saniyelerle kütlenin altında kalmaktan kurtuldu.
    • İHA
    • 25.01.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 11:18
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    Bingöl'de yaşlı kadın kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

    Türkiye'nin çoğu bölgesini etki altına alan kar yağışı nedeniyle kaza ve hasar haberleri gelmeye devam ediyor.

    Bingöl'den gelen bir haberde, otobüse binmek isteyen yayanın son anda yara almaktan kurtulduğu kaydedildi

    Bingöl'ün merkeze bağlı Yenimahalle durağında bekleyen yaşlı kadın, otobüse doğru yöneldi.

    ÇATIDAN KAR KÜTLESİ DÜŞTÜ

    Sadık Bulduk kontrolündeki 12 M 0045 plakalı otobüse binmek isteyen kadın, otobüs kapısına geldiği sırada çatıdan kar kütlesi düştü.

    O ANLAR KAMERADA

    Saniyelerle kar kütlesinden kurtulan kadının o anları, halk otobüsünün güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Öte yandan, düşen kar kütlesinin bir kısmının otobüs içine girdiği görüldü.

    Bingöl'de yaşlı kadın kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu VİDEO

    Bingöl de yaşlı kadın kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu #1

    Bingöl de yaşlı kadın kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu #2


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