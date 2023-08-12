Bir arıza daha! İETT otobüsü duman ata ata gitti Gündüz saatlerinde seyir halinde olan İETT otobüsünün arka kısmından dumanların yükseldiği görüldü. Sosyal medya kullanıcıları arızalanan araç için, 'sinek ilaçlama aracı' benzetmesi yaptı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com İstanbul'da gün geçmiyor ki İETT krizi olmasın... CHP'nin yönetimine giren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, o zamandan bugüne toplu ulaşım arızalarıyla vatandaşları mağdur ediyor. Araçlar, bakımsızlık nedeniyle sık sık arızalar yaşanıyor. Otobüs duman aldı Yolda kalan İETT otobüslerinin yanı sıra, yangınlar da çıkmaya devam ediyor. Bu durum ise sık sık gündeme geliyor. Son olarak Megakent'te bir İETT otobüsü daha duman aldı. Arızalı şekilde yoluna devam etti Aracın arka kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Seyir halinde ilerlemeye devam eden araç, duman ata ata giderken görüntülendi. 'Sinek ilaçlama aracı' benzetmesi Ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Birçok vatandaş, duman alan araca, 'sinek ilaçlama aracı' benzetmesi yaparak eleştiri yöneltti.