Bir CHP'li belediyede daha eylem! Avcılar Belediyesi işçileri yönetimi protesto etti Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki Avcılar Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 100 işçi, yöneticilerin kendilerinden 12 bin lira aylık ücretle geçinmelerini istendiğini öne sürdü. Eylem yapan işçiler, aylık ücretlerinin düzeltilmesini istedi.

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DHA

CHP'li belediyelerde işçiler adeta isyanda...

Hizmet yetersizliği vatandaşları çileden çıkarırken bir tepki de maaş ödemelerinin aksadığı işçilerden geldi.

Bu kez eylemi düzenleyenler Avcılar Belediyesi işçileri.

Yürüyüş yaparak sloganlar atıldı

Geçen yıl 3 yıllık sözleşme imzalayan sendikaya bağlı işçiler, bölgedeki şantiye alanında toplandı.

Ücretlerinde iyileştirme yapılmasını isteyen işçiler, yürüyüş yaparak slogan attı.

Yöneticilerin maaşı 30 bin işçilerin 12 bin TL

Belediye İş 2 No'lu Şube Başkan Yardımcısı Savaş Doğan, geçen yıl imzaladıkları sözleşmenin ardından her ürünün fiyatının arttığını, Avcılar Belediyesi yönetiminin bazı müdürlerin maaşını 30 bin liraya kadar çıkardığını ama işçilerin 12 bin lira aylık ücretle geçinmelerinin istendiğini söyledi.

Aylık ücretlerin düzeltilmesi talebi

Yöneticilerin kafalarına göre sistem uyguladığını ve işçilere mobing uyguladığını öne süren Doğan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin bu duruma müdahale etmesini, işçilerin çalışma koşul ve ücretlerinin düzeltilmesini istedi.

"İşi bırakmaları yasal değil"

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, şantiye alanındaki yönetici odasından işçilerin eylemiyle ilgili gelişmeleri izledi.

Hançerli, çalışanların işi bırakmalarının yasal olmayan bir eylem olduğunu, yine de anlayışla karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Görüşme yapıldı

Hançerli, geçen yıl İstanbul'daki en iyi toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını, özel bir şirket veya kurum olmadıklarını, merkezi yönetimden gelen katkılar ve vergilerle hizmet verdiklerini de ekledi.

Eylemin ardından belediye yöneticileri, sendika temsilcileriyle işçi ücretlerini görüştü.