Sosyal medyada paylaşılan her video, kısa sürede gündem oluyor.
Son günlerde sıkça tercih edilen TikTok uygulamasında da akılalmaz görüntüler paylaşılıyor.
7'den 70'e her yaş grubunun yoğun ilgi gösterdiği uygulamada, bir gıda teröristi dikkat çekti.
Ayaklarıyla kayısıları ezdi
Kayısı üreticisi olduğu düşünülen bir kişi, depolama alanındaki kayısıların üzerine çıktı.
Ardından ayaklarıyla kayısıları ezmeye başladı.
Halk sağlığının hiçe sayıldığı anları
O anları da sosyal medya hesabından paylaşan şahıs, tepkileri üzerine çekti. Halk sağlığının hiçe sayıldığı görüntüler yorum yağmuruna tutuldu.
Sıkça benzer görüntüler gündeme otururken, gelen tepkiler üzerine ekipler harekete geçiyor.
Bunun üzerine atılacak adım ise merak konusu.
Fıstıkları ağzına alıp tükürdü
Geçtiğimiz günlerde de fıstıkların depolandığı yere giren bir şahsın o anları hesabında paylaşması infiale yol açmıştı.
Şahsın, fıstıkları ağzına alıp tükürdüğü görüldü.
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