Bir gıda teröristi daha! Kayısıların üzerine çıkıp ezdi, o anları sosyal medyada paylaştı TikTok kullanıcısının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depodaki kayısıların üzerine çıkarak ayaklarıyla ezdiği görüldü. O anlar gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Sosyal medyada paylaşılan her video, kısa sürede gündem oluyor. Son günlerde sıkça tercih edilen TikTok uygulamasında da akılalmaz görüntüler paylaşılıyor. 7'den 70'e her yaş grubunun yoğun ilgi gösterdiği uygulamada, bir gıda teröristi dikkat çekti. Ayaklarıyla kayısıları ezdi Kayısı üreticisi olduğu düşünülen bir kişi, depolama alanındaki kayısıların üzerine çıktı. Ardından ayaklarıyla kayısıları ezmeye başladı. Halk sağlığının hiçe sayıldığı anları O anları da sosyal medya hesabından paylaşan şahıs, tepkileri üzerine çekti. Halk sağlığının hiçe sayıldığı görüntüler yorum yağmuruna tutuldu. Sıkça benzer görüntüler gündeme otururken, gelen tepkiler üzerine ekipler harekete geçiyor. Bunun üzerine atılacak adım ise merak konusu. Fıstıkları ağzına alıp tükürdü Geçtiğimiz günlerde de fıstıkların depolandığı yere giren bir şahsın o anları hesabında paylaşması infiale yol açmıştı. Şahsın, fıstıkları ağzına alıp tükürdüğü görüldü. Gözden Kaçmasın Sosyal medyada paylaştı! Satılmak için hazırlanan fıstıkların içine girip ağzına aldı Haberin Detayları