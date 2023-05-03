Bir kez daha sallandı! Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem yaşandı Asrın felaketinin yaşandığı kentte, saat 20.16'da derinliği 7 kilometre olan bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin merkezi olarak Göksun ilçesini işaret etti.

ensonhaber.com Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana deprem felaketleriyle mücadelesini sürdürüyor. 3'üncü aya girilen asrın felaketinde, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle yaralar büyük ölçüde sarıldı. Zorlu günlerin geride kaldığı 11 ilde, enkaza dönen kentler yeniden ayaklandırıldı. Öte yandan geçici barınma merkezleri kurulurken kalıcı konutlar da hızla yükselmeye başladı. Böylelikle vatandaşların barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları giderildi. Bölgede çalışmalar devam ederken depremin merkezi Kahramanmaraş bir kez daha sallandı. 5 büyüklüğünde deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kentte, saat 20.16'da yerin 7 kilometre derinliğinde bir depremi duyurdu. Afetin şiddetinin ise 5 büyüklüğünde olduğu kaydedildi. AFAD, depremin merkez üssü olarak Göksun ilçesini işaret etti. Deprem, çevre illerden de hissedildi. Ardından 20.22'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. "Olumsuz bir durum bulunmamaktadır" Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 5,0 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlere ilişkin olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,0 ve 4,1 büyüklüğündeki artçı depremler sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım.