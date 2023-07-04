Bir sigara grubuna daha zam geldi Geçtiğimiz ay PM ve BAT grubunun ardından son olarak KT&G grubuna da 5 liralık bir zam geldiği açıklandı.

ensonhaber.com Geçtiğimiz ay sigara tiryakilerini üzecek bir gelişme yaşanmıştı. Haziran ayının ilk haftasında PM grubu sigaralarına yapılan 5 TL'lik zam satış fiyatlarına da yansırken grubun en ucuz sigarası 37 TL, en pahalısı ise 43 TL olmuştu. PM grubunun ardından 5 TL'lik bir zam da BAT grubu sigaralara gelmişti. Bir gruba daha 5 TL'lik zam Kurban Bayramı'nın ardından sigara tiryakilerini bir kez daha üzecek bir fiyat artışı meydana geldi. Son olarak KT&G isimli sigara grubuna da 5 TL zam geldiğini açıklandı. Diğer sigara gruplarına da zam yolda KT&G sigara fiyat listesine gelen 5 TL’lik zam, 4 Temmuz 2023 (yarın) tarihinden itibaren geçerli olacak. Sektör kaynakları diğer sigara gruplarına da yakın zamanda zam geleceğini belirtti. KT&G grubunun yeni fiyatları Buna göre KT&G sigara fiyat listesi şu şekilde oluştu: Es Rez: 42 TL

Es Xmell: 40 TL

Es Br: 40 TL

Es Bl: 40 TL

Es Bla: 40 TL

Es Wh: 40 TL Gözden Kaçmasın Sigara fiyatlarına zam geldi Haberin Detayları