Bir sigara grubuna daha zam geldi
ensonhaber.com

Geçtiğimiz ay tiryakilerini üzecek bir gelişme yaşanmıştı.

Haziran ayının ilk haftasında PM grubu sigaralarına yapılan 5 TL'lik satış fiyatlarına da yansırken grubun en ucuz sigarası 37 TL, en pahalısı ise 43 TL olmuştu.

PM grubunun ardından 5 TL'lik bir zam da BAT grubu sigaralara gelmişti.

Bir gruba daha 5 TL'lik zam

Kurban Bayramı'nın ardından sigara tiryakilerini bir kez daha üzecek bir fiyat artışı meydana geldi.

Son olarak KT&G isimli sigara grubuna da 5 TL zam geldiğini açıklandı.

Diğer sigara gruplarına da zam yolda

KT&G sigara fiyat listesine gelen 5 TL’lik zam, 4 Temmuz 2023 (yarın) tarihinden itibaren geçerli olacak.

Sektör kaynakları diğer sigara gruplarına da yakın zamanda zam geleceğini belirtti.

Bir sigara grubuna daha zam geldi

KT&G grubunun yeni fiyatları

Buna göre KT&G sigara fiyat listesi şu şekilde oluştu:

Es Rez: 42 TL
Es Xmell: 40 TL
Es Br: 40 TL
Es Bl: 40 TL
Es Bla: 40 TL
Es Wh: 40 TL

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