Bir sınav klasiği: DGS’ye geç kalanlar kapıdan döndü Edirne'de ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) geç kalan adaylar kapıdan dönmek zorunda kaldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Öğrencilerin heyecanla beklediği DGS başlarken, okul bahçelerinde stresli anlar yaşandı.

Her yıl düzenlenen sınav için defalarca ikaz edilen adaylar, yeniden sınava geç kaldı.

Sınav başlama saati ile kapı kapanma saatini yanlış anlayan adaylar, sınava alınmadı.

Dakikalarla büyük sınavı kaçıranlar büyük üzüntü yaşadı.

464 bin 281 aday katıldı

ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS), 81 ilde ve Lefkoşa’da 97 noktada bin 230 bina ve 21 bin 167 salonda 464 bin 281 adayın katılımıyla yapıldı.

2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen adaylardan bazıları sınava koşarak yetişirken, bazıları ise geç kaldığından ve kimliklerini unuttuğundan dolayı içeri giremedi.

"Sınava ucu ucuna yetişmeye çalıştım ama olmadı"

2 dakika ile sınava giremediğini ifade eden Rabia Gencer, kimlik kartını yanına almadığından dolayı salona alınmadığını belirterek şunları söyledi:

İl dışından geliyordum. Ulaşımdan dolayı biraz panik yaptığımdan dolayı geç kaldım. Sınava ucu ucuna yetişmeye çalıştım ama olmadı. Kendimi de daha fazla üzmek istemiyorum.

Sınava giren adaylar, 2023-DGS sonuçlarını 11 Ağustos'ta öğrenebilecek.