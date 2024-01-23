Bir suç örgütü daha çökertildi! Ali Yerlikaya açıkladı: Elebaşı İsmail Süner yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ilde düzenlenen Kafes-32 operasyonu kapsamında İsmail Süner'in elebaşılığını yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve Süner dahil 11 kişinin yakalandığını paylaştı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Zehir tacirlerinin kökünü kazıma anlayışıyla Türkiye'nin dört bir yanında operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda güvenlik güçleri, suç örgütlerinin kabusu olmaya devam ediyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu duyurdu.

"Elebaşılığını İsmail Süner’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi"

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya (Alanya) merkezli Adana ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-32" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Süner’in yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki: Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız!"

"11 şüpheli yakalandı"

Paylaşımın devamında şöyle denildi:

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen “KAFES-32” operasyonları kapsamında aralarında örgüt elebaşı İsmail SÜNER’in de olduğu 11 şüpheli yakalandı.

Örgütün faaliyetleri

Organize suç örgütünün Antalya (Alanya) genelinde:



İş yerlerini kurşunlayıp esnaflar üzerinde baskı kurarak, iş yerlerinden para talep ettikleri,

Örgüt lideri ve bazı örgüt mensuplarının mağdur şahısların ikametine silah zoru ile girerek şahısları kaçırdıkları, internet bankacılığı üzerinden şahısların hesabında bulunan paraları kendi hesaplarına geçirdikleri ve polise gitmeme konusunda tehditte bulundukları,

Müştekilerin kiralık evlerini ellerinden alıp, bu evleri kendilerinin çalıştıracağını söyleyerek tehdit ettikleri,

Uyuşturucu ve silah ele geçirilmesi olayından sorumlu tuttukları mağduru grup halinde darp ettikleri ve kaçırdıkları,

Darbettikleri mağdurları kayıt altına alarak zorla para tahsil edip senet imzalattıkları,

Kalabalık gruplar halinde gezerek halk ve esnaf üzerinde baskı kurdukları tespit edildi.

"Organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz"