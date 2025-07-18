Birçok kadın gece 03.29'da uyanıyor: İşte sebebi

Menopoz, her kadının korkulu rüyası...

Vücutta yeni bir dönem başlatan bu süreç, tepeden tırnağa etkiler bırakıyor.

Kadınların hayatındaki en hassas dönemlerden biri olan menopoz, sadece hormonal değişikliklerle değil, uyku düzeni üzerindeki etkileriyle de dikkat çekiyor.

Yeni yayımlanan bir araştırma, menopoz dönemindeki kadınların büyük çoğunluğunun geceleri belirli bir saatte uyanma eğiliminde olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre kadınlar, özellikle gece saat 03.29'da sık sık uyanıyor.

O SAATİN SEBEBİ

Dunelm tarafından yapılan çalışmaya göre, bu belirli saatin öne çıkmasının birkaç nedeni var:

Vücut gece boyunca uyku hormonu üretir ancak menopozla birlikte bu süreç aksayabiliyor.

Östrojen ve progesteron düzeylerindeki dalgalanmalar, gece uyanmalarına neden olabiliyor.

Düşünce yoğunluğu ve duygusal dalgalanmalar, kadınları tam da bu saatlerde uykudan uyandırabiliyor.