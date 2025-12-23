Ela Rümeysa Cebeci’nin ek ifadesi ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonu genişlemeye devam ediyor.

Özellikle spiker Ela Rümeysa Cebeci ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ikilisinin, soruşturma kapsamındaki ifade ve açıklamaları gündemde önemli yer tutuyor.

Testleri pozitif çıktıktan sonra tutuklanan ve cezaevine gönderilen Cebeci'nin ek ifadesi alınırken bugün ise detaylar ortaya çıktı.

Cebeci savcılıkta verdiği ek ifadesinde, şöyle dedi;

"DEVLETİME GÜVENEREK İFADE VERMEK İSTİYORUM"

"Kendi rızam ile kimsenin baskısı altında kalmadan, hür bir şekilde devletime güvenerek ifade vermek istiyorum.

Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak, ifade vermek için, gerçekleri ortaya çıkarmak için ifade veriyorum.

"UYUŞTURUCU KULLANDIM"

Öncelikle belirtmek isterim ki ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu satmadım.

Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için rızam ile teslim ettim, hatta 2. telefonumun da şifresini kendi rızam ile verdim.

Telefonumun WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmış, ben kendimden emin olduğum için, gerçekleri ortaya çıkarmak için, devletime güvenerek şifremi verdim, kimseye uyuşturucu vermedim.

Ancak kanımda ve WhatsApp yazışmalarında uyuşturucu ile ilgili deliller ortaya çıkmış, ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım.

"HATAYA DÜŞTÜM"

Ama asla kokain ve kimyasal kullanmadım. THC esrarın da suç olduğunu bilmiyordum, yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm.

"SARAN İLE ERKEK ARKADAŞIM OLARAK İLİŞKİ YAŞADIM"

2021 yılında ben Sadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak ilişki yaşadım, ilişkimiz duygusaldı, sonrasında arkadaş kaldık.

Özellikle belirtmek isterim ki uyuşturucu satıcısı değilim, uyuşturucu kullanıcısıyım, kesinlikle kokain kullanmadım.

"GELİP BİLDİKLERİMİ ANLATACAĞIM"

Tekrardan kan testimin ve saçımdan örnek alınmasını istiyorum.

Daha sonradan tekrardan avukatım ile gelip, bildiklerimi, yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağımı söyledim."