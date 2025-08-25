Birleşik Kamu-İş, toplu sözleşme taleplerini açıkladı

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü, Kamu Hakem Heyeti Kurulu'ndan çıkacak kararda.

Kurul ikinci toplantısını dün gerçekleştirdi. Kamu İşveren tarafı ve sendikalar bir kez daha masaya oturdu.

ZAM ORANI GÜNDEME GELMEDİ

Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda gündeme zam oranı gelmedi.

Konfederasyon temsilcileri, toplu sözleşme taleplerinin gerekçesini anlattı.

NİHAİ KARAR BU HAFTA ÇIKACAK

Hakem heyeti, 3. toplantısını bugün yapacak.

Nihai kararın ise 27 Ağustos Çarşamba gününe kadar verilmesi gerekiyor.

TALEPLERİNİ AÇIKLADILAR

Süreç devam ederken hakem kuruluna üye göndermeyen tek memur konfederasyonu, Birleşik Kamu-İş taleplerini açıkladı.

8 MADDEYLE SIRALADILAR

Konfederasyon Başkanı Orhan Yıldırım, karar verici tek ismin Cumhurbaşkanı olduğunu ifade ederken 8 maddeyle taleplerini sıraladı.

Madde madde açıklanan taleplerde rakamların yüksekliği dikkat çekerken, taleplerin masaya gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

İŞTE O TALEPLER

Birleşik Kamu-İş'in 8 maddelik talep listesi:

- En düşük maaş yoksulluk sınırı olan 86 bin TL seviyesine çıkarılsın.

- Ücretliler için tek oranlı veya düşük dilimli vergi sistemi getirilsin.

- Büyükşehirlerde görev yapan memurlara aylık kira yardımı verilsin.

- Yılda en az 2 kez, en yüksek memur maaşının 2 katı kadar ikramiye ödensin.

- Fazla mesai, risk ve sorumluluk ödemeleri artırılsın.

- Doğum, babalık ve engelli aile desteği izinleri artırılsın; ücretsiz izin hakkı güvenceye alınsın.

- Çalışanlara ücretsiz periyodik sağlık taraması yapılsın.

- Evlenme ve çocuk yardımıyla ulaşım desteği artırılsın.

SON TEKLİF

Hükümet son olarak taban aylığında bin liralık iyileştirme, 2026 için yüzde 11+7, 2027 için de yüzde 4 + 4 zam teklif etmişti.

Memur-Sen ise gelecek yıl için yüzde 88; 2027 yılı için de yüzde 46 zam istemişti.