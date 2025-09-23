Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda İsrail sıraları boş kaldı

Dünyanın gözü, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda...
Ülke liderlerinin önemli açıklamalarda bulunduğu Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu New York'ta düzenleniyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EŞİ İLE EL ELE GELDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak için New York'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan ile BM binasına geçtiğimiz dakikalarda vardı.
Erdoğan çifti, BM binasına el ele girdiler.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALKIŞLARLA KARŞILANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkışlar arasında salona gelerek kürsüye geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona alkışlarla girdiği anlarda İsrail heyetinin salonu terk ettiği görüldü.
O anlar Ensonhaber tarafından kayda alındı.
İSRAİL SIRALARI BOŞ KALDI
İsrail heyetinin salonu terk etmesiyle İsrail sıraları boş kaldı.
O anlara ait yayınlanan kareler ise kısa sürede gündem oldu.