Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda İsrail sıraları boş kaldı

Ensonhaber ekibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alkışlarla salona girdiği ve bu sırada İsrail heyetinin salonu terk ettiği anları anbean kayda aldı. O anlar kısa sürede gündem olurken, heyetin salonu terk etmesiyle İsrail sıralarının boş kaldığı görüldü.

Yayınlama Tarihi: 23.09.2025 19:22

Dünyanın gözü, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda...

Ülke liderlerinin önemli açıklamalarda bulunduğu Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu New York'ta düzenleniyor. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EŞİ İLE EL ELE GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak için New York'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan ile BM binasına geçtiğimiz dakikalarda vardı.

Erdoğan çifti, BM binasına el ele girdiler.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkışlar arasında salona gelerek kürsüye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona alkışlarla girdiği anlarda İsrail heyetinin salonu terk ettiği görüldü.

O anlar Ensonhaber tarafından kayda alındı.

İSRAİL SIRALARI BOŞ KALDI

İsrail heyetinin salonu terk etmesiyle İsrail sıraları boş kaldı. 

O anlara ait yayınlanan kareler ise kısa sürede gündem oldu. 

