Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda İsrail sıraları boş kaldı Ensonhaber ekibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alkışlarla salona girdiği ve bu sırada İsrail heyetinin salonu terk ettiği anları anbean kayda aldı. O anlar kısa sürede gündem olurken, heyetin salonu terk etmesiyle İsrail sıralarının boş kaldığı görüldü.