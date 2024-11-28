Birleşmiş Milletler: Gazze'de ateşkes için ABD, Türkiye, Mısır ve Katar ile irtibattayız

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bine yaklaştı.
Gazze'de her türlü ateşkes girişimini desteklediklerini belirten Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, uzun süredir ateşkes çağrısında bulunduklarını anımsattı.
Farhan Haq ayrıca Gazze'de ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımın artırılmasına ihtiyaç olduğunun altını çizdi.
Birleşmiş Milletler'in müzakerelere ilişkin bilgilendirilip bilgilendirilmediğine dair ise Haq, taraflarla irtibatın sürdüğünü ve bilgi edinmeye çalıştıklarını dile getirdi.
BİDEN DUYURMUŞTU
ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde ABD; Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail ile birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak" demişti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış