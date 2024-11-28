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Birleşmiş Milletler: Gazze'de ateşkes için ABD, Türkiye, Mısır ve Katar ile irtibattayız

Birleşmiş Milletler: Gazze'de ateşkes için ABD, Türkiye, Mısır ve Katar ile irtibattayız Birleşmiş Milletler, Gazze için ABD, Türkiye, Mısır ve Katar tarafından yürütülen ateşkes müzakerelerine ilişkin tüm taraflarla irtibatta olduğunu açıkladı.