Bisiklet dostu şehir: Konya Ulaşım alanında örnek çalışmalarla ön plana çıkan Konya Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en uzun bisiklet yolu ağına da sahip. Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Uzunluğu 2030 yılına kadar 800 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

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Bugün 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü.

Bu karar, Birleşmiş Milletler tarafından, insan ve doğa dostu bisiklet kullanımına teşvik etmek amacıyla 2018'de alındı.

Küresel ısınmaya da en az etki eden ulaşım aracı olan bisikletler için, birçok şehirde özel yol güzergahı bulunuyor.

Konuya ilişkin bir vizyon çalışmasında bulunan kentlerden biri de Konya.

Dünyanın en uzun bisiklet yolu Konya'da

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın öncülüğünde kentte dünyanın en uzun bisiklet yolu ağı bulunuyor.

Altay, yapılan çalışmalar sayesinde kentin bisikletli ulaşımda çok daha iyi bir noktaya taşındığını ve bisikletli ulaşımını şehrin tamamında yaygınlaştırmayı en önemli hedeflerinden biri haline getirdiklerini söyledi.

"Uzunluğu 2030 yılına kadar 800 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz"

Konya’nın ulaşım standartlarını her alanda yükseltmeye devam ettiklerini ifade eden Altay sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu alandaki en önemli çalışmalarımızı ise bisiklet konusunda yaptık. Türkiye’de ilk kez Bisiklet Master Planımız onaylandı ve bu plan sayesinde şehrimiz Uluslararası İdealkent Ödülü’nü kazandı. Konya 604 kilometreyle bisiklet yolu ağı uzunluğunda dünyanın önde gelen şehirlerinden biri. Türkiye’de ise en uzun bisiklet yoluna sahip şehiriz. 2030 yılına kadar bu uzunluğu 800 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Şehrimizde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bu konuya dikkat çekmek için ayrıca ‘Bisiklet Şehri Konya’ temalı fotoğraf yarışması ve on binlerce bisiklet kullanıcısının katıldığı Bisiklet Festivali gibi çeşitli etkinlikler de düzenliyoruz.

"Uygulamada bisikletliler için rota planlama seçeneği de var"

Bisikletli ulaşım konusunda hayata geçirdikleri uygulamalarla bisiklet sürücülerine çok daha güvenli bir ulaşım imkanı sağladıklarını ifade eden Altay, sözlerine şöyle devam etti:

Kendi geliştirdiğimiz Akıllı Bisiklet Ulaşım Sistemi ABUS sayesinde şehrimizdeki bisiklet yollarını, bisiklet tamir istasyonlarının, kiralık bisiklet istasyonlarının, bisiklet parkları ile araç otoparklarındaki bisiklet parklarının konumlarını kullanıcılara sunuyoruz. Uygulamada bisikletliler için rota planlama seçeneği de var. ABUS ayrıca Konya’da bulunan bütün müzeler, tarihi eserler, antik yerleşim ve ören yerleri ile doğal güzellikler ve yeşil alanlara ulaşım sağlıyor. Bisikletli ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz Güvenli Okul Yolları Projesi adında Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan bir başka projemiz daha mevcut. Bu projeyi çocuklarımızın okullarına bisiklet yolları üzerinden güvenli şekilde gitmelerini sağlamak amacıyla uyguluyoruz.

"50 otobüsümüzde bisiklet taşıma aparatları mevcut"

Konya’da bisiklet sürücülerinin ihtiyaç duyduğu her türlü imkânı hizmete sunduklarını belirten Altay:

Şehrimizin onlarca farklı noktasına bisiklet tamir istasyonları yerleştirdik. Şehir merkezinde bisiklet kullanımının yoğun olduğu noktalarda park ihtiyacını gidermek amacıyla şehir estetiğine uygun bisiklet parkları kurduk. Yine örnek projelerimizden olan kapalı araç otoparklarımıza yaptığımız iki katlı bisiklet parklarımız, ülkemizde kapalı araç otoparklarında faaliyete geçen ilk bisiklet park yerleri oldu. Uzak mesafelere bisikletli ulaşımı kolaylaştırmak için şehrimizdeki raylı sistem güzergahları üzerinde hizmet veren Bisiklet Tramvayını Türkiye’de ilk kez kullanıma sunduk. 50 otobüsümüzde bisiklet taşıma aparatları mevcut. Ana caddeler üzerinde inşa ettiğimiz bisiklet köprüleri ise kullanıcılara hızlı ve güvenli bir ulaşım imkanı sağlama noktasındaki en önemli çalışmalarımızdan biri oldu. Başta Güle Oynaya Camiye Gel projemiz olmak üzere çocuklara yönelik yaptığımız birçok proje ile her yıl binlerce bisiklet hediye ediyoruz.

Başkan Altay, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin İlk Olimpik Veledromu’nun da Konya’da bisiklet kullanımına ve şehrin spor altyapısına büyük katkı sağladığının altını çizdi.