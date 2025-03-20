Bitlis'te kaçak avlanmaya ağır ceza

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapılan yol kontrolünde, bir aracın içinde canlı mühre olarak kullanılan 4 kınalı keklik ele geçirildi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Ahlat Şefliği ekipleri olay yerine yönlendirildi.

TOPLAM 64 BİN 855 TL CEZA KESİLDİ

Yasadışı av yaptığı tespit edilen kişiye 24 bin 855 TL idari para cezası uygulanırken, 4 kınalı keklik için 40 bin TL tazminat cezası kesildi.

Toplamda 64 bin 855 TL ceza verilerek av kabahat tutanağı düzenlendi.

KEKLİKLER DOĞAYA SALINACAK

Koruma altına alınan kekliklerin rehabilitasyon sürecine başlandı.

Kekliklerin rehabilitasyon sonrası tekrar doğaya salınacağı bildirildi.