Bitlis'te Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliği yapıldı Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nde "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında çevre temizliği yapıldı.

AA

Türkiye'de çevre bilinci kazandırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Çevre konusunda farkındalıklarını artırma amacıyla Nemrut Krater Gölü'ne götürülen öğrencilere mavi balon dağıtıldı, ikramda bulundu.

Çöp torbası ve eldivenlerin dağıtılmasının ardından Bitlis Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli, Nemrut Jeopark Şirketi çalışanları, sivil toplum kuruluşu üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler Nemrut Kalderası'nda çöp topladı.

'Türkiye Çevre Haftası' etkinlikleri düzenleniyor

Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Müdür Yardımcısı Abdulselam Tadik, gazetecilere, hafta başından bu yana Van Gölü çevresindeki ilçelerde "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikler yaptıklarını söyledi.

"Halkımızdan buraların doğal güzelliklerini anlatmalarını istiyoruz"

Bugün de Nemrut Krater Gölü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini anlatan Tadik, şöyle konuştu: