Bloomberg: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Naci Ağbal ve Nurettin Canikli ile görüştü

Bloomberg: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Naci Ağbal ve Nurettin Canikli ile görüştü

Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Kısıklı'da gece yarısı mini ekonomi zirvesi gerçekleştirildiğini yazdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yapılan istifa açıklamasıyla ilgili resmi açıklama beklenirken; Bloomberg, İstanbul Kısıklı'da ekonomi zirvesi yapıldığını yazdı.

KISIKLI'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Bloomberg'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'da Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ve Nurettin Canikli ile bir araya geldi.

Görüşmede para politikaları üzerinde duruldu.

Mini ekonomi zirvesine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Bloomberg, görüşmenin Berat Albayrak'ın görevinden istifa etme kararının ardından yapıldığına dikkat çekti.