Dolar
8.1043
-4.8712%
Euro
9.634
-4.8625%
Altın
1958.82
0.3288%
Borsa
1222.14
2.5319%
G. Altın
510.933
-4.467%
Bitcoin
125648.94
-4.6319%
EXEN Coin
12.27
0.90%
18ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 18 C
    Bloomberg: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Naci Ağbal ve Nurettin Canikli ile görüştü

    Bloomberg: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Naci Ağbal ve Nurettin Canikli ile görüştü

    Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Kısıklı'da gece yarısı mini ekonomi zirvesi gerçekleştirildiğini yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2020 - 13:41
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yapılan istifa açıklamasıyla ilgili resmi açıklama beklenirken; Bloomberg, İstanbul Kısıklı'da ekonomi zirvesi yapıldığını yazdı.

    KISIKLI'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME

    Bloomberg'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'da Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ve Nurettin Canikli ile bir araya geldi.

    Görüşmede para politikaları üzerinde duruldu.

    Mini ekonomi zirvesine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

    Bloomberg, görüşmenin Berat Albayrak'ın görevinden istifa etme kararının ardından yapıldığına dikkat çekti.

    Bloomberg: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Naci Ağbal ve Nurettin Canikli ile görüştü #1

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir