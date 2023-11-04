BM: Gazze'de 1,5 milyon kişi yerinden edildi Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, "7 Ekim'den bu yana Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin sayısı 1,5 milyona ulaştı" ifadeleri kullanıldı.

AA

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor...

Gazze'de binlerce sivilin ölmesine neden olan İsrail, binlerce mahallenin ise yok olmasına neden oldu.

Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren İsrail, gelen yardımların ulaşmasına da engel oluyor.

Hastaneleri vurarak savaş suçu işleyen İsrail'in Gazze'de meydana getirdiği yıkıma dair ise Birleşmiş Milletler'den açıklama geldi.

BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) New York'ta düzenlediği oturuma video konferans yoluyla bağlandı.

Gazze'de kadın ve çocuklar ölüyor

"Gazze'de insani durum felaket." ifadesini kullanan Hastings, İsrail'in hava saldırılarının yoğunlaşmasıyla da giderek kötüleştiğine dikkati çekti.

Hastings, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin sayısının 9 bine yaklaştığını, yaklaşık 23 bin kişinin yaralandığını, bunların üçte ikisinin kadın ve çocuklardan oluştuğu bilgisini paylaştı.

"Hiçbir yer güvenli değil"

Hastings, "7 Ekim'den bu yana Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin sayısı 1,5 milyona ulaştı." dedi.

"Gerçek şu ki Gazze'de şu anda hiçbir yer gerçekten güvenli değil." uyarısını yapan Hastings, çatışmaların başlangıcından bu yana BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait 50 tesisin vurulduğunu, 72 UNRWA çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gıda ve suya ulaşım yok!

Hastings, gıda ve suya ulaşımın çok ciddi sorun olmaya başladığını aktardı.

Fonlamaya ilişkin ise Hastings, yıl sonuna kadar Gazze ve Batı Şeria'daki halkın ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 1,2 milyar dolara ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)