BM: Gazze’nin yeniden inşası en az 70 milyar dolar tutacak

İsrail’in Gazze’deki soykırımının yol açtığı yıkımlar ekonomiye de yansıyor.

70 bine yakın sivil can kaybının yaşandığı ve tüm Gazze şehrinin İsrail bombardımanlarında yerle bir edildiği felaket Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı raporunda ölçüldü.

BEŞERİ AFET NİTELEMESİ

Birleşmiş Milletler, Gazze’nin durumunu İsrail’in tarafından gerçekleştirilmiş bir ‘beşeri afet’ olarak tanımladı.

Rapora göre Gazze’nin yeniden yapılandırılması ve inşasının toplam maliyeti en az 70 milyar dolar olacak.

Altyapıyı yeniden oluşturmak ve insanlara hayatlarını geri vermek için gereken para miktarına dikkat çeken rapor, acil ve kapsamlı bir yardım planı ve müdahale çağrısı yaptı.

EKONOMİ YÜZDE 87 KÜÇÜLDÜ

Gazze ekonomisinin 2023’ten beri yüzde 87 küçüldüğü Birleşmiş Milletler tarafından raporlandı. Gazze’nin gayri safi yurtiçi hasılası yalnızca 161 dolar ile dünyanın en düşükleri arasına girdi.

İsrail’in baskıları ve kısıtlamaları Filistin hükümetinin sosyal ve iyileşme harcamalarına engel oldu. Rapor, bu durumun büyük harcama gerektiren kritik dönemde yaşanarak altyapıyı yok ettiğine kanaat getirdi.

Rapor, büyük oranda yardımlar yapılsa bile Gazze’nin 2023’ten önceki haline dönmesinin onyıllar alabileceğini yazdı.