Berrak Tüzünataç, uyuşturucu operasyonu kapsamında adliyede

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu, gündemi sarsmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz ay İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü birçok isme operasyon yapmış ve gözaltılar gerçekleştirmişti.

Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu'nun gözaltına alındığı operasyonda, yeni bir gelişme daha yaşandı.

BERRAT TÜZÜNATAÇ ADLİYEDE

Adliyeden anlık gelişmeleri aktaran Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş, uyuşturucu operasyonunda test sonucu pozitif çıkan Berrak Tüzünataç'ın adliyeye geldiğini bildirildi.

İFADE VERECEK

Test sonucu pozitif çıkan Berrak Tüzünataç, adliyede ifade verecek.

İfade vermeye avukatı ile gelen Tüzünataç, savcıyla görüşmeden önce kısa bir süre dışarıda bekledi.

ÜNLÜLER İÇİN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DÜĞMEYE BASILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde yapılan uyuşturucu operasyonunda; Deren Talu, Derin Talu, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.

8 ÜNLÜDE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kanında veya saçında uyuşturucu madde olduğu tespit edilmişti.

Polat, Talu kardeşler, Tüzünataç ve Akalay'ın saçında da kokain maddesine rastlanmıştı.

Aka, Akdülger, Yıldırım'ın kanlarında ise esrar kullanımına bağlı THC-COOH uyuşturucu maddesi olduğu duyurulmuştu.

İLAÇ KULLANIMINA BAĞLI POZİTİF ÇIKAN ÜNLÜLER

Kanında ilaç etken maddesi tespit edilen ünlüler ise Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter olarak açıklanmıştı.

Derici, Altun ve Sali'nin ilaçlarının yeşil reçete ile alındığı ifade edilmişti.

UYUŞTURUCU MADDE RASTLANMAYAN ÜNLÜLER

Kanında herhangi bir madde tespit edilmeyen ve temiz çıkan ünlüler ise Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk olarak açıklanmıştı.