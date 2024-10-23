BM Genel Sekreteri Guterres, TUSAŞ saldırısını kınadı
AA & Ensonhaber

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik düzenlenen terör saldırısını sert bir dille kınadı.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, saldırıya ilişkin Anadolu Ajansı'na yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmeye devam ettiklerini belirtti.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

"Sivillere yönelik bu tür saldırılar kabul edilemez" diyen Haq, Genel Sekreter'in hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediğini ve yaralılara acil şifalar temenni ettiğini ifade etti.

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Yavuz Yıldırım
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