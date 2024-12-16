BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Sednaya Hapishanesi'ni gezdi

İHA

Suriye'deki rejim değişikliğinden sonra, Esad zulmü altında insanların neler yaşadığı uluslararası kamuoyunun dikkatine sunuluyor.

Bu kapsamada Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Esad rejiminin muhalif göstericilerin tutulduğu ve işkence gördüğü Sednaya Hapishanesi'ni gezdi.

YETKİLİLERLE VE AİLELERLE KONUŞTU

Heyeti ile birlikte Esad rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulunan Pedersen, hapishanede kalanların yakınları ve aileleri ile sohbet etti. Tek tek koğuşları gezen Pedersen'e hapishaneye ilişkin sunum yapıldı.

KADIN BM GÖREVLİSİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bazı mahkum yakınlarının ağıt yaktığı ziyaret sırasında bir kadın BM yetkilisi koğuştan çıktıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

Şam'a dün gelen Pedersen yaptığı açıklamada, "Bu değişim kendi içinde büyük umutlar oluşturuyor. Ancak hepimiz biliyoruz ki hala pek çok zorluk var. Bu yüzden en başından doğru yapmalıyız" dedi.