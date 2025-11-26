Böcek Ailesi'nin otopsi raporu açıklandı

- Böcek ailesinin ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi olarak belirlendi.
- Adli Tıp Kurumu fosfin gazı zehirlenmesine ilişkin güçlü bulgular tespit etti.
- Olayla ilgili 10 kişi tutuklandı.
Türkiye'nin takip ettiği olayda yeni bir gelişme yaşandı.
Fatih'te bir aile zehirlenerek hayatını kaybetti.
Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen Böcek ailesinde anne, baba ve 2 çocuktan geriye hiç kimse kalmadı.
KESİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
Adli Tıp Kurumu, 4 kişilik ailenin ölümüne ilişkin otopsi raporunu açıkladı.
Açıklamada "Böcek ailesinin ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi olarak belirlendi" denildi.
SAVCILIĞA SUNULMUŞTU
Adli Tıp Kurumu, dün Böcek ailesinin ölümün ilişkin raporu savcılığa sunmuştu.
Raporda 4 kişilik ailenin tamamının hayatını kaybettiği olayda fosfin gazı zehirlenmesine ilişkin güçlü bulgular tespit edildiği belirtilmişti.
10 TUTUKLAMA
İlk olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanmıştı.
Daha sonra haklarında yakalama kararı çıkarılan otel sahibi ve çalışanı da tutuklanırken toplam tutuklu sayısı 10'a yükselmişti.