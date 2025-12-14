Şener Üşümezsoy, "İstanbul’a yıkıcı deprem geliyor" iddiasına tepki gösterdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul depremine ilişkin dikkat çekici bir değerlendirme yapıldı.

Değerlendirmenin adresi ise ABD basını...

New York Times’ta yer alan analizde, Marmara Denizi’nin derinlerinde kaydedilen sismik hareketliliğin adım adım İstanbul’a doğru ilerlediği ifade edildi.

"MARMARA’DAKİ SİSMİK DİZİLİM İSTANBUL’UN KAPISINA DAYANIYOR"

Gazete, Science dergisinde yayımlanan yeni çalışmayı aktarırken bilim insanlarının, “İstanbul’u etkileyebilecek büyük ve yıkıcı bir depremin giderek yaklaştığı” yönündeki güçlü uyarılarına özellikle dikkat çekti.

Analizde, Nisan 2025'te İstanbul'da hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremin bu zincirin son halkası olduğu belirtildi.

"İSTANBUL HEDEF TAHTASINDA"

Haberde, çalışmaya dahil olmayan University College London’dan sismolog Stephen Hicks'in, “İstanbul hedef tahtasında” sözleri özellikle öne çıkarılıyor. Yani uzmanlara göre, oluşan enerji ve hareketlilik giderek kentin bulunduğu bölgeye doğru yaklaşıyor.

Perşembe günü Science dergisinde yayımlanan çalışmada, sarsıntıların Ana Marmara Fayı’nın kilitli ve tehlikeli kabul edilen segmentine doğru ilerlediği belirtildi.

Bu segmentin kırılması halinde, 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin 16 milyonluk megakenti vurabileceği hatırlatılıyor.

Söz konusu analiz, Türkiye'de bazı deprem uzmanlarının tepkisini çekti.

"BİLİMSEL DAYANAĞI YOK"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, çalışmaya sert eleştiriler yönelterek İstanbul için çizilen felaket senaryolarının bilimsel dayanağının olmadığını savundu.

YouTube kanalında yayımladığı değerlendirmede Science dergisindeki makalenin Marmara'nın jeolojik yapısıyla örtüşmediğini ileri süren Üşümezsoy, özellikle Adalar Fayı'na ilişkin iddialara karşı çıktı.

"ADALAR FAYI AKTİF DEĞİL"

Üşümezsoy, "Haritaya bakıp depremler batıdan doğuya gidiyor, sırada İstanbul var demek jeoloji bilmemektir" diyerek, Alman araştırmacıların 'kilitli' olarak tanımladığı Adalar Fayı'nın aktif olmadığını ve 1894 depremiyle enerjisini boşalttığını öne sürdü.

İstanbul üzerinde uzun süredir "spekülatif bir korku iklimi" yaratıldığını savunan Üşümezsoy, Marmara'da 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem üretecek, boydan boya kırılabilecek tek parça bir fay hattı bulunmadığını iddia etti.

"BU TİP YAZILARIN İTİBARI YOK"

Asıl riskli alanın Kumburgaz Çukuru olduğunu belirten Üşümezsoy, bu bölgedeki olası bir kırılmanın en fazla 6,5 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini söyledi.

İstanbul'u yerle bir edecek büyüklükte bir depremin Marmara Denizi'nin mevcut jeolojik gerçekleriyle örtüşmediğini ifade eden Üşümezsoy "Günümüzde sismik kesitlerden haberi olmayan çalışmalar bu zombi modellerini bazı jeodezik kayıtlarla kanıtlamaya çalışmaktadır.

Gerçek, tamamen bilimsel gerçek, tabiat tarafından söylenen bir gerçektir. Yoksa bu sözde bilimsel makaleler, sözde bilimsel dergilerde çıkan yazıların hiçbir itibarı yoktur" dedi.