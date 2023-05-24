Bodrum açıklarında lastik bottaki 30 kaçak göçmen kurtarıldı

DHA
Emniyet ekipleri, kaçak göçmenlerle mücadelesini sürdürüyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22 Mayıs günü saat 08.30 sıralarında Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
30 kaçak göçmen kurtarıldı
İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmeni kurtardı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.