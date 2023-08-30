Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: Tankerlerle ücretsiz su veriyoruz Türkiye'nin turizm alanında en önemli bölgeleri arasında yer alan Bodrum, uzun yıllardır susuzlukla mücadele ediyor. Sık sık susuz kalan vatandaşlar durum karşısında isyan ederken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Suyu kesik olanlara belediye olarak tankerlerle ücretsiz su veriyoruz" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Muğla'nın Bodrum ilçesine giden vatandaşlar, susuz geçen günleri de göz almak zorunda...

Gözde turizm merkezi Bodrum, çok uzun zamandır bitmek tükenmek bilmeyen su sorunlarıyla mücadele ediyor.

Sık sık su kesintisinin yaşandığı ve altyapı sorunlarının baş gösterdiği Bodrum'da, vatandaşlar tankerlerle evine su taşıyor.

Üstelk altyapı sorunları Bodrum'da salgın hastalık riskini de gündeme getirmeye başladı.

Buna rağmen CHP'li belediyenin herhangi bir hizmette ve çözümde de bulunmaması ise Bodrumluları isyan ettirdi.

Su sorununun kökten çözülmesini isteyen Bodrumlular, bir süre daha bekleyecek gibi duruyor...

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptığı bir konuşmada, tankerlerle ücret su verdiklerini övünerek ifade etti.

Belediye başkanından şaşırtan açıklama

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bir toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

Çağrı merkezine gelen telefonlarda, "Deponuz var mı?" varsa en az belediyenin 5 tane kendi tankeriyle su gönderiyoruz. Gerçekten burada boru patladı, çatladı gibi sizin suyunuz yoksa bu bizim için tabii ki mazeret yolları değil. Size bir türlü su ulaştırmama derdini çözmemiz lazım.

"Tankerlerle ücretsiz su gönderiyoruz"