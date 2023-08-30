Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Muğla'nın Bodrum ilçesine giden vatandaşlar, susuz geçen günleri de göz almak zorunda...
Gözde turizm merkezi Bodrum, çok uzun zamandır bitmek tükenmek bilmeyen su sorunlarıyla mücadele ediyor.
Sık sık su kesintisinin yaşandığı ve altyapı sorunlarının baş gösterdiği Bodrum'da, vatandaşlar tankerlerle evine su taşıyor.
Üstelk altyapı sorunları Bodrum'da salgın hastalık riskini de gündeme getirmeye başladı.
Buna rağmen CHP'li belediyenin herhangi bir hizmette ve çözümde de bulunmaması ise Bodrumluları isyan ettirdi.
Su sorununun kökten çözülmesini isteyen Bodrumlular, bir süre daha bekleyecek gibi duruyor...
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptığı bir konuşmada, tankerlerle ücret su verdiklerini övünerek ifade etti.
Belediye başkanından şaşırtan açıklama
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bir toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;
Çağrı merkezine gelen telefonlarda, "Deponuz var mı?" varsa en az belediyenin 5 tane kendi tankeriyle su gönderiyoruz. Gerçekten burada boru patladı, çatladı gibi sizin suyunuz yoksa bu bizim için tabii ki mazeret yolları değil. Size bir türlü su ulaştırmama derdini çözmemiz lazım.
"Tankerlerle ücretsiz su gönderiyoruz"
Biz su gönderiyoruz arkadaşlar. Bu konuda eğer ulaşırsanız belediye kanallarına su getiririz. Fırsatçılara da fazla meydan vermeyiz. Bu fazla talepte olabiliyor.
Arıyor beni diyor ki; "Başkanım benim suyum kesik. 3 gündür gelmiyor." Tamam su gönderiyorum. Depo mu yok? Depo gönderiyoruz. Bunu da yapıyoruz. O yüzden lütfen belediyeye ulaşın.
Çağrı merkezine yazdırın. Biz mahallelere 5 -6 tane tankerle sürekli hizmet vermeye çalışıyoruz. Tankerle ücretsiz su veriyoruz. Yani bunu da söyleyeyim.