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    Bodrum'a kısıtlama sonrası 6 bin araç giriş yaptı

    Seyahat kısıtlamasının kaldırılması kararının ardından yaklaşık 6 bin aracın girdiği Bodrum'da trafik yüzde 25 oranında arttı.
    • DHA
    • 06.05.2020 - 16:13
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    Bodrum'a kısıtlama sonrası 6 bin araç giriş yaptı

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat kısıtlaması, aralarında Muğla'nın da bulunduğu 7 ilde kaldırıldı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kısıtlamanın kaldırılması kararının ardından tatil beldelerine araç girişlerinde de artış yaşandı.

    GELENLERİN ATEŞİ ÖLÇÜLDÜ

    Ülkemizin en önemli tatil noktalarından olan Bodrum'da da araç yoğunluğunda ciddi bir artış gözlendi. İlçe girişinde konulan uygulama noktasında ilçeye gelen vatandaşların ateşi ölçülürken, gelenlerin adresleri de ekipler tarafından alındı.

    YAZLIKÇILAR GİTTİ

    Özellikle yazlıkçıların ilçeye geldiği belirtilirken, yasağın kalkmasıyla birlikte Bodrum'a, farklı illerden yaklaşık 6 bin aracın geldiği öğrenildi. Bodrum'un en işlek yerlerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nde de hafta içi ve mesai saati olmasına rağmen trafik yoğunluğu gözlendi.

    YÜZDE 25 ORANINDA ARTTI

    İlçedeki araç trafiğinin yüzde 25 oranında arttığı bildirilirken, ilçeye girişlerin, hafta sonuna kadar artarak devam etmesi bekleniyor.

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