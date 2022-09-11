Bodrum'da bir işletmenin 6 bin 500 liralık adisyonu gündem oldu

Bodrum'da bir işletmenin 6 bin 500 liralık adisyonu gündem oldu

Pahalı mekanlarıyla bilinen Bodrum'da 4 kişilik turist aileye gittikleri bir restoranda 6 bin 500 TL hesap geldi.

Tatil bölgelerinde lüks mekanlara ödenen 'abartılı' hesaplar, tartışılmaya devam ediyor.

Türkiye'nin en pahalı tatil bölgelerinden biri olan Bodrum'dan sosyal medyaya yansıyan bir adisyon, görenleri hayrete düşürdü.

Hizmet bedeli olarak 630 TL yazıldı

Paylaşılan bir adisyon fotoğrafında, 4 kişilik turist aileye gittikleri restoranda gelen 6 bin 500 liralık adisyon sosyal medyada gündem oldu.

Adisyonda hizmet bedeli olarak 630 TL yazıldı. Hesapta fiyatı en yüksek olan şey ise 2 bin lirayla ıstakoz oldu.

En pahalısı ıstakoz, en ucuzu ise kola oldu

Istakozdan sonra çupranın bin 200 liralık fiyatı da dikkat çeken diğer bir detay olurken, 40 TL ile en düşük fiyata sahip ürünün kola olduğu görüldü.