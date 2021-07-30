Bodrum'daki yangının boyutu havadan görüntülendi

İlçede çıkan orman yangınında zarar gören 80 hektarlık orman, kontrol altına alınmasının ardından havadan görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören ormanlık alanın son hali gün ağarınca ortaya çıktı.

Milas'ta çıkan ve Bodrum'a sıçrayan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından dün gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Otellerde mahsur kalan yaklaşık 2 bin 200 müşteriyle 2 bin personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile tur ve balıkçı teknelerinin çalışmasıyla tahliye edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yanan alanda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi soğutma çalışması yapıyor.

80 HEKTAR KÜL OLDU

Yangında, 80 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Havadan çekilen görüntülerde yangının zarar verdiği alanda ekiplerin karadan soğutma çalışmasını sürdürmesi yer aldı.