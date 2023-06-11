Boğaz geçişlerinde yeni fiyat düzenlemesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Boğaz geçişlerinde 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren gemilerden net ton başına 4,42 dolar alınacağını söyledi.

ensonhaber.com

Türkiye'nin stratejik boğazları deniz ticareti bakımından dünyanın en önemli noktaları olarak kabul ediliyor.

Bu kapsamda en yoğun boğazlardan biri olan Türkiye boğazlarında uygulanan geçiş fiyatında düzenlemeye gidildi.

Konuya ilişkin açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.

1 Temmuz'da yeni tarife geliyor

Bakan Uraloğlu “Geçtiğimiz yıl, 39 yıl sonra ilk kez yaptığımız Boğazlardan ülkeye döviz girişini artıracak ücret artışına 1 Temmuz itibariyle yeni bir artış daha getiriyoruz. Yeni fiyat güncellemesiyle birlikte uluslararası gemiler Türk Boğazlarını geçerken yeni belirlenen rakamlar üzerinden artırılmış fiyatlardan geçecek.” dedi.

Net ton başına 4,42 dolar ücret

Bakan Uraloğlu, Boğaz geçiş ücretlerinde Montrö Sözleşmesi ile belirlenen kuralların uygulandığını belirterek “1983 yılından 7 Ekim 2022 yılına kadar Boğazlardan geçen uluslararası gemilerden gemilerin net tonu başına 0,8063 dolar alınıyordu. 39 yılın ardından 7 Ekim 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu ücretlerde güncelleme yaparak gemilerden net ton başına alınan ücreti 4,08 dolara çıkardık. Bu ücreti 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 4,42 dolar olarak yeniden güncelliyoruz” ifadelerini kullandı.

Fiyatlama 3 kalem üzerinden yapılıyor

Montrö Sözleşmesine göre Türk Boğaz’larından uğraksız geçecek gemilerden sağlık denetimi hizmeti, fener hizmeti ve tahlisiye hizmeti olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alındığını belirten Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ücretlerin hesaplanmasında, gemilerin net tonajı (NRT) baz alınırken, birim olarak da 'Altın Frank' esas alınıyor. Geçen yıla kadar bu fiyatlar sabit kalıyordu. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile artık bu fiyatları her sene güncelleyeceğiz.”

"Boğazlardan gelen gelirler artacak"

Abdulkadir Uraloğlu, ”10 bin net tonajlı bir gemiyi düşündüğümüzde; 7 Ekim 2022 yılından önce fener, tahlisiye ve sağlık hizmetleri kalemlerinden bir gemi toplam 3 bin 240 dolar ücret ödüyordu.

Bu ücret ilk fiyat düzenlemesi yapılan 2022 Ekim ayında 16 bin 393 dolara yükselmiş oldu. 1 Temmuz’da geçilecek yeni tarife ile ise 10 bin ton net tonajlı bir gemi 17 bin 760 dolar ödemek zorunda kalacak. Yapılan bu artışla ülkeye döviz girişini artıracak tarihi bir adım atıyoruz.” dedi.