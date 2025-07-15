Boğaz’da kortej: 253 tekne şehitler için yola çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti, ancak o gece yaşananlar hala hafızalarda.

9 yıl önce bugün namluların karşısında eğilmeyen halk, geri adım atmadı.

Demokrasinin, birlik ruhunun ve vatan sevgisinin yeniden yazıldığı bu günde, şehitlerimiz, 9 yıl sonra bile unutulmadılar.

ŞEHİTLER DÜZENLENEN TÖRENLER İLE ANILIYOR

Bugün 15 Temmuz'un yıl dönümünde de şehitlerimiz, düzenlenen törenlerle anılıyor.

Bugün yine meydanlar doluyor, dualar yükseliyor...

BOĞAZ'DAKİ KORTEJE 253 TEKNE KATILDI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 15 Temmuz Derneği ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı işbirliğinde, 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında şehit olan 253 kişi için İstanbul Boğazı'nda tekne geçişi yapıldı.

İstanbul Boğazı'ndaki korteje 253 tekne katıldı.